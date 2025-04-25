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AFAD'da İBB'nin Katılımı Düzeltildi

AFAD'da İBB'nin Katılımı Düzeltildi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar' iddiasının yanlış olduğunu açıkladı. Toplantıya İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın katıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Afad'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan " Afad'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD Başkanlığı'nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bahse konu toplantıda ilgili kurumların yetkililerinin yanı sıra İBB Başkanvekili Nuri Aslan da hazır bulunmuştur. Nuri Aslan, değerlendirme toplantısına ilişkin fotoğraflarda da açıkça görülmektedir. Aslan, toplantı sonrası basın açıklamalarının ardından AFAD merkezinden ayrılmıştır. Dolayısıyla 'depremle ilgili değerlendirme toplantılarına İBB'nin çağrılmadığı' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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