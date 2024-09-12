Kahramanmaraş Depremlerinden Etkilenen İllere 24 Bin 812 Afet Konutu Teslim Edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapımı tamamlanan 24 bin 812 afet konutun teslimi için kura töreni düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD), depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 konutun hak sahibi vatandaşlarla buluşturulması için "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni" gerçekleştirildi.

Yapımı tamamlanan 24 bin 812 konutun hak sahiplerinin belirlenmesiyle bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu, hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

"Yıl sonuna kadar kalıcı konut kuralarını çekmeye devam edeceğiz"

AFAD Başkanı Okay Memiş, kura töreni öncesi yaptığı konuşmada kurasını çekecekleri konutlardan 4 bin 488'inin kırsal alanda diğerlerinin ise şehir merkezlerinde bulunduğunu kaydetti.

"Yıl sonuna kadar inşallah her ay bizim için büyük bir mutluluk olan vatandaşlarımıza kalıcı konut kuralarını da çekmeye devam edeceğiz. Depremin açtığı yaraları hep birlikte saracağız, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak, yeniden inşa edeceğiz." diyen Memiş, bu sürecin yönetilmesine liderlik eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm afetin iyileştirme ve müdahale konusunda emeği geçen herkese teşekkür etti, şükranlarını sundu.

"200 bin konutun teslimini yapmayı hedefliyoruz"

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, deprem felaketinin ilk gününden itibaren tüm kurumlarımızla birlikte uyum ile çalışarak yaraların bir an önce sarılması noktasında görev yaptıklarını aktardı.

Sungur, "TOKİ olarak bugüne kadar depremin etkilediği 11 ilimizde 204 bin konutun yapımını başlattık, 76 bin 442 konutun teslimini yaptık, yıl sonuna kadar da toplam 136 bin 850 konut idaremiz eliyle olmak üzere 200 bin konutun da teslimini yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İnşa edilen yapıların yatay mimariye uygun olduğunu dile getiren Sungur, "Alt ve üst yapısıyla, parklarıyla depremlere karşı güvenli yaşam alanları oluşturuyoruz." dedi.

"Hedefimiz 450 bin rakamına ulaşmak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların acılarını paylaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Tabii ki üzüntüleri devam edecek, kaybettiklerimiz var, onları unutma şansımız yok ama bugün o yeni konutlarına yerleşmiş olmalarının sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Tabii hedefimiz burada da 450 bin rakamına ulaşmak zaten bugüne kadar 311 bin bağımsız bölümün ağırlıklı olarak konut olmak üzere ihalesini gerçekleştirdik. Kalan konutların da büyük bir kısmının artık projeleri tamamlanmış, ihale süreçleri başlamış ve yıl sonu itibariyle burada yapılacak ihalelerin tamamını gerçekleştirmiş olacağız."

Bulut, 2025 sonu itibarıyla da tüm depremzede vatandaşları evlerine yerleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"Asrın birlikteliği"

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 şehrin çok büyük yıkımla çıktığını anımsatarak, "Ama bu aziz millet asrın felaketini, asrın dayanışmasına, birlikteliğine taşıdı ve tek yürek olmayı başardı." dedi.

Evleri teslim edilen konutlardaki vatandaşlara ziyarette bulunduklarını bildiren Karaloğlu, onların mutluluğunu paylaştıklarını dile getirdi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere konutların yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Karaloğlu, "Ekim, kasım ve aralık ayında 3 ayrı kura töreni daha yaparak inşallah yıl sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın topluma sözü olan 200 bin konutun kurasını çekip anahtar teslimini hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Bugün gerçekleştirilen kuraya ilk defa, orta hasardan hak sahibi olan vatandaşların da katılacağını bildiren Karaloğlu, Hatay'da 7 bin 519, Adıyaman'da 6 bin 541, Malatya'da 2 bin 796, Diyarbakır'da 1368, Şanlıurfa'da 1180, Gaziantep'te 643, Osmaniye'de 507, Kilis'te 426, Elazığ'da 412 ve Adana'da 240 konutun kurasını çekeceklerini söyledi.

Karaloğlu'nun konuşmasının ardından noter gözetiminde kura törenine geçildi. Kuranın tamamlanmasının yaklaşık 5,5 saat süreceği öğrenildi.