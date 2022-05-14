AFAD: Çeşme açıklarındaki deprem sonrası olumsuz ihbar bilgisi alınmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD: Çeşme açıklarındaki deprem sonrası olumsuz ihbar bilgisi alınmadı

AA - Sefa Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
AFAD: Çeşme açıklarındaki deprem sonrası olumsuz ihbar bilgisi alınmadı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğünde deprem sonrası olumsuz bir ihbar bilgisinin alınmadığını bildirdi.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğünde deprem sonrası olumsuz bir ihbar bilgisinin alınmadığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun İzmir. Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Sefa Şahin - Güncel

İzmir, Çeşme, Medya, AFAD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title