AFAD cep telefonlarına sesli "hayati uyarı bildirimi" mesajı gönderdi - Haberler

AFAD cep telefonlarına sesli "hayati uyarı bildirimi" mesajı gönderdi
AA - Mümin Altaş - Güncel
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, cep telefonlarına gönderdiği sesli "hayati uyarı bildirimi" mesajı ile vatandaşları muhtemel sel, taşkın ve heyelan tehlikelerine karşı uyardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, cep telefonlarına gönderdiği sesli "hayati uyarı bildirimi" mesajı ile vatandaşları muhtemel sel, taşkın ve heyelan tehlikelerine karşı uyardı.
Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığımız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız." ifadelerine yer verildi.
AA / Mümin Altaş - Güncel