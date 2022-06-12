AFAD cep telefonlarına sesli "hayati uyarı bildirimi" mesajı gönderdi - Haberler

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AFAD cep telefonlarına sesli "hayati uyarı bildirimi" mesajı gönderdi

AA - Mümin Altaş - Güncel
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AFAD cep telefonlarına sesli 'hayati uyarı bildirimi' mesajı gönderdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, cep telefonlarına gönderdiği sesli "hayati uyarı bildirimi" mesajı ile vatandaşları muhtemel sel, taşkın ve heyelan tehlikelerine karşı uyardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, cep telefonlarına gönderdiği sesli "hayati uyarı bildirimi" mesajı ile vatandaşları muhtemel sel, taşkın ve heyelan tehlikelerine karşı uyardı.

Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığımız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız." ifadelerine yer verildi.

AA / Mümin Altaş - Güncel

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