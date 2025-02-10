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AFAD, Bodrum'da Mobil Siren Sistemi Kurdu

AFAD, Bodrum'da Mobil Siren Sistemi Kurdu
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Ege Denizi'ndeki depremler sonrası olası tsunami ve acil durumlar için Bodrum'a mobil siren sistemi konuşlandırıldı. Ekipler, halkı uyararak güvenliği sağlamayı hedefliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ), Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla Muğla'ya gönderilen mobil siren sistemi Bodrum ilçesine konuşlandırıldı.

Afad'da önceki gün gerçekleştirilen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bölgeye sevk edilen mobil siren sistemi, Turgutreis Mahallesi'nde kıyıya yakın bir noktaya konuşlandırılarak faaliyete geçti.

Bölgeye farklı illerden AFAD'a bağlı ekipler de geldi. Etrafı şeritle çevrilen ve üzerinde dört hoparlörün bulunduğu sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacağı belirtildi.

Mobil siren sistemi montaj işlemlerinin ardından çalışmaya başladı.

Sistem, İzmir'in Seferihisar, Aydın'ın Didim ve Muğla'nın Datça ilçelerinde de kıyıya yakın bölgelere kurulmuştu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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