Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına atanan Vali Okay Memiş için Erzurum'da veda programı düzenlendi. Programda Memiş'in 5 yıl boyunca yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler anlatıldı. Memiş, yeni görevinde millete hizmet etmek için büyük bir aşkla çalışacağını belirtti.

Afad Başkanlığına atanan Erzurum Valisi Okay Memiş'e veda programı düzenlendi

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığına atanan Vali Okay Memiş için veda programı yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesince Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen veda programına, Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ve Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti il ve ilçe başkanları ve çok sayıda davetli ile Memiş'in eşi Sibel İnci Memiş ve çocukları katıldı.

Programda Memiş'in 5 yıl boyunca kentte yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler, Valilik Basın birimince hazırlanan video ile katılımcılara seyrettirildi. Veda programında konuşan Memiş, videoyu görünce duygulandığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere ve veda programına katılan herkese teşekkür etti.

Erzurum Valisi olarak 5 yıl görev yaptığı şehri ve insanlarını çok sevdiğini, görevini iyi şekilde yaptığını ifade eden Memiş, "Yeteneklerim ve bilgim ölçüsünde vatandaşlarımızın emrinde olmaya büyük gayret sarf ettim. Bu 5 yılın 3'ü neredeyse pandemide geçti. Her asırda bir kere olan büyük sağlık sorunuydu. Onu il sağlık müdürüm ve sağlık çalışanlarımızla, devletin sağladığı imkanlarla iyi yönettiğimize inanıyorum." dedi.

Memiş, önceliklerinin kentte yaşayan insanların can ve mal güvenliği olduğunu dile getirdi.

Ülkenin bölünmez bütünlüğüne inanan herkesin emrinde olduklarını vurgulayan Memiş, "Göreve başladığımızda yaklaşık 15-16 terör mensubu bulunuyordu, bunlardan 3-4'ü teslim oldu, diğerleri etkisiz hale getirildi. Şu anda bölgemizde terörist unsur bulunmamaktadır." diye konuştu.

Okay Memiş, Valilik görevinde başarısını eşi sayesinde yakaladığını belirterek, eşinin çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.

Yeni görevinin kendisi için sürpriz olduğunu belirten Memiş, "Bizim açımızdan terfi görevdir ve kabul etmek gerekir. Bunun ateşten gömlek olduğunun farkındayız. 'Asrın Felaketi'nde yaraların sarılması için AFAD Başkanlığı göreviyle bu yükün altına büyük aşkla, istekle gireceğiz. Herkesi kucaklamak niyetiyle, bu yükün altına gireceğiz. İnşallah milletimize mahcup olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kendisini bu göreve layık gören devlet büyüklerine teşekkür eden Memiş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza inşallah mahcup olmayacağız. Büyük afetin ilk günlerinden itibaren bütün ekibimizle Hatay'da görev aldık. Enkaz altından 567 kişiyi kurtardık. Bu bilinç ve tecrübeyle, bu yükün altına seve seve gireceğim. Büyük Türk devletinin ve milletinin desteğiyle kısa sürede yaraları hep birlikte saracağız. AFAD merhamet teşkilatıdır. AFAD, ihsan, iyilik ve herkesi kucaklayan, yaraları saracak olan bir teşkilattır. İnşallah orada da güzel hizmetlere hep birlikte vesile olacağız."

Konuşmaların ardından programa katılanlar Okay Memiş'e çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM