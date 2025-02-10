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Ali Hamza Pehlivan AFAD Başkanlığına Atandı

Ali Hamza Pehlivan AFAD Başkanlığına Atandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Ali Hamza Pehlivan AFAD Başkanlığına atandı. Pehlivan, devir teslim töreniyle göreve başlamış olup, görev değişiminin hayırlı olması temenni edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ( Afad ) atanan Ali Hamza Pehlivan görevine başladı.

Afad'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afad Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesine gelerek göreve başladı. MGK Genel Sekreterliğine atanan Vali Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev değişiminin kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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