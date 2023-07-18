AFAD Başkanı Yunus Sezer: Yangın enerjisini kaybetmiş durumda

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Tekirdağ'daki orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, yangının enerjisini kaybettiğini ve yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınabileceğini söyledi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangına 554 personel ve 113 araç ile müdahale ediliyor.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Tekirdağ'daki orman yangınına ilişkin, "Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum." dedi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bölgede incelemede bulunan Sezer, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile görüştü.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde farklı illerde yangınların olduğunu söyledi.

Hatay'daki yangının ardından Tekirdağ'a geldiğini kaydeden Sezer, "Hatay'da, Çanakkale'de ve Mersin'de malum yoğun bir yangın var. Çok şükür Hatay'daki yangını iki günlük yoğun çalışmanın ardından kısmi olarak kontrol altına aldık. Buradaki yangın, tabii ki büyük bir yangındı, bizleri korkuttu. Oradan buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların konuyu yakından takip ettiğini belirterek, "Hem buradaki yerel imkanları hem de çevre illerdeki araç gereç imkanlarını kullandık. İstanbul ve diğer çevre illerden buraya takviyeler yapıldı. Hava araçları da söndürmeye katıldı. 2 uçak, 2 helikopter Çanakkale'deki yangına rağmen buraya takviye olarak geldiler. Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum. Geçmiş olsun." diye konuştu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin de dahil olduğu 554 personel ve 113 araç ile müdahale ediliyor.