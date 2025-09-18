AFAD Başkanı Tokyo'da Türkiye-Japonya Afet Yönetimi Semineri İçin Temaslarda Bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Türkiye- Japonya Afet Yönetimi 2025 Yılı Ortak Semineri" için gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da temaslarda bulundu.

Afad'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Pehlivan, "Türkiye- Japonya Afet Yönetimi 2025 Yılı Ortak Semineri" dolayısıyla bulunduğu Tokyo'da, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakan Yardımcısı Hirofumi Amakawa ve Kabine Ofisi Bakan Yardımcısı Yardımcısı Koji Nikuna ile bir araya geldi.

Görüşmede, deprem başta olmak üzere afetlerle ilgili konularda uzun yıllara dayanan dayanışma ve işbirliği, afet farkındalığı, risk azaltma odaklı afetlere hazırlık ve edinilen tecrübelerin paylaşımı ele alındı.

Ayrıca "Asrın Felaketi"nin ardından ortaya konulan "Asrın Dayanışması" kapsamında yürütülen çalışmalar ve Japonya'da kurulması planlanan afet önleme ajansıyla ilgili değerlendirme yapıldı.

Program kapsamında AFAD heyeti, Japonya Ulusal Yer Bilimi ve Afet Dayanıklılığı Araştırma Enstitüsüne (NIED) de teknik bir ziyaret gerçekleştirerek deprem, aşırı yağış ve heyelan simülatörleri hakkında bilgi aldı.