AFAD Başkanı Sezer'den Trabzon Valisi Ustaoğlu'na ziyaret - Haberler

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AFAD Başkanı Sezer'den Trabzon Valisi Ustaoğlu'na ziyaret

AA - Gazi Nogay - Güncel
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AFAD Başkanı Sezer'den Trabzon Valisi Ustaoğlu'na ziyaret

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

TRABZON (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Yunus Sezer, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Vali Ustaoğlu ile görüşen Sezer, Ustaoğlu'na afet ve acil durum çantası takdim etti. Ustaoğlu da Sezer'e günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Ziyarette, İyileştirme Daire Başkanı Mustafa Esin ve AFAD Trabzon İl Müdürü Ömer Kıratlı da hazır bulundu.

AA / Gazi Nogay - Güncel

Yunus Sezer, Trabzon, AFAD, 112, Güncel, Haberler

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