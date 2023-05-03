AFAD Başkanı Sezer'den Kahramanmaraş'taki depremlere ilişkin açıklama Açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5,0 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5,0 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,0 ve 4,1 büyüklüğündeki artçı depremler sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.