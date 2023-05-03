Üye Girişi
Haberi Paylaş
AFAD Başkanı Sezer'den Kahramanmaraş'taki depremlere ilişkin açıklama Açıklaması

AFAD Başkanı Sezer'den Kahramanmaraş'taki depremlere ilişkin açıklama Açıklaması

Güncel Haberler

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5,0 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5,0 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,0 ve 4,1 büyüklüğündeki artçı depremler sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Kahramanmaraş Yunus Sezer AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title