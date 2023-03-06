Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD Başkanı Sezer'den İskenderun Körfezi'ndeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Güncel Haberler

AFAD Başkanı Sezer'den İskenderun Körfezi'ndeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

AFAD Başkanı Yunus Sezer, İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da meydana gelen 4,5 büyüklüğünde deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da meydana gelen 4,5 büyüklüğünde deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Sezer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da meydana gelen ve Hatay ilimizde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Sezer, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Sezer İskenderun Twitter AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title