AFAD Başkanı Sezer'den İskenderun Körfezi'ndeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması Güncel Haberler AFAD Başkanı Yunus Sezer, İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da meydana gelen 4,5 büyüklüğünde deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da meydana gelen 4,5 büyüklüğünde deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Sezer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da meydana gelen ve Hatay ilimizde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadesini kullandı. Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Sezer, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaynak: AA / Güncel Yunus Sezer İskenderun Twitter AFAD Güncel Haberler

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