AFAD Başkanı Sezer: '40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetti'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili vuran iki büyük depremle ilgili açıklamalarda bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 40 bin 642 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili vuran iki büyük depremle ilgili açıklamalarda bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 40 bin 642 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği yıkıcı iki depremle ilgili son gelişmeleri aktardı. Arama kurtarma çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirten Başkan Sezer, "Şu ana kadar 5 bin 700'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Bugün itibarıyla 40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 ilimizdeki arama kurtarma çalışmalarında büyük oranda sona gelmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"74 bin personelimiz destek ve diğer alanlarda görev yapıyor"

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Sezer, "Hatay'da dün 200 binada arama kurtarma çalışmaları yapılıyordu. Bugün 98'e düşmüş durumda ve yarın itibarıyla burada da büyük oranda sona gelmiş olacağız. Kahramanmaraş'ta 19 binamız kalmış durumda. Burada da Ebrar Sitesi de dahil olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Adıyaman'da da çalışmalar Çınar Sitesinde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam büyük oradan tamamlanmış olacak. Birkaç binada çalışmalar devam edecek. Hatay'da 13 bine yakın arama kurtarma personelimiz görev yapıyor. Toplamda da 74 bin personelimiz destek ve diğer alanlarda görev yapıyor" dedi.

"430 binin üzerinde tahliye edilen vatandaşımız var"

Depremzedelere yönelik desteklerin sürdürüldüğünü ifade eden Sezer, şunları dedi:

"682 binin üzerinde vatandaşımıza 10 bin lira nakdi yardım ödemeleri gerçekleştirildi. Şu ana kadar sisteme tanımlanmış olan 164 bin vatandaşımıza da nakdi yardım ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Kira desteğini ise ev sahipleri için 5 bin lira üzerine 15 bin lira taşınma parası, kiracılar için de 2 bin lira destek üzerine 15 bin lira taşınma desteği şeklinde belirlendi. Şu anda 290 bine yakın kira desteği müracaatında bulunuldu. Konteyner ve benzeri barınma desteğini isteyenler kira desteğini alamayacaklar. Biz her şartta taşınma desteğini yapmış olacağız. 430 binin üzerinde tahliye edilen vatandaşımız var. 313 bin 720 kişiyi de kamu misafirhanelerimizde, otellerde ve diğer konaklama tesislerimizde misafir ediyoruz."

"Yüzde 50'nin üzerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı"

Hasar tespit çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Sezer, "Şu anda yüzde 50'nin üzerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Hasar tespit çalışmalarını da çok kısa bir süre içerisinde ekipler tamamlamayı düşünüyor" şeklinde konuştu. - ANKARA