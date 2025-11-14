AFAD Başkanı Pehlivan, Mısır Kızılayı ile Gazze'ye Yardım İşbirliğini Görüştü

(ANKARA) - AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın heyetiyle bulunduğu Kahire'de Mısır Kızılayı CEO'su Dr. Amal Eman ile Gazze'ye insani yardım sürecine ilişkin işbirliği konularını görüştü.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın resmi temasları kapsamında bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Kızılayı'nı ziyaret etti. Pehlivan, ziyaret sırasında Mısır Kızılayı CEO'su Dr. Amal Eman ile bir araya gelerek Gazze'ye insani yardım akışının hızlandırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıklarda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye ve Mısır arasında insani yardım alanındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesi, yardım malzemelerinin sınır kapılarından Gazze'ye geçiş süreci, sahadaki temel ihtiyaçlar için planlamalar ve ortak çabaların artırılması ele alındı. AFAD'ın koordinasyonunda Türk Kızılayı, Mısır Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yürütülen çalışmaların kesintisiz devam etmesi vurgulandı.

Pehlivan, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını belirterek Türkiye'nin devlet ve millet olarak güçlü bir çaba gösterdiğini ifade etti ve Mısır Kızılayı'nın desteği için teşekkür etti.

Dr. Amal Eman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'den gönderilen yardımların Gazze'ye ulaştırılmasında azami hassasiyet gösterdiklerini, bu çabaların aynı kararlılıkla süreceğini kaydetti.