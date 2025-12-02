AFAD Başkanı Pehlivan "Afet Haberciliği Paneli"nde konuştu Açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Afetlerle ilgili habercilikte en ufak bir aksama veya yanlış aksettirme yeni felaketlere, yeni afetlere yol açabilmektedir." dedi.

Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Afet Haberciliği Paneli'nde yaptığı konuşmada, Afad'ın kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kurumun, "Afet İletişim Grubu" başlığı altında münhasır faaliyet alanlarının olduğunu belirten Pehlivan, bu çalışma grubunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının genel koordinasyonunda uygulamaya koyduklarını, çalışmaları, İletişim Başkanlığı, AFAD Başkanlığı bünyesindeki Basın Müşavirliği, TRT, Anadolu Ajansı ve ilgili kuruluşlarla yerine getirdiklerini söyledi.

Pehlivan, afet zamanında doğru haber alma hakkının kullanılmasının önemli olduğuna işaret ederek, "Bizler de afetlerin yönetimi ve koordinasyonundan sorumlu birim olarak iletişimi ziyadesiyle önemsiyoruz. Bu konuda geçmişten bugüne edinilen tecrübeleri, gelecekteki muhtemel afetlerde olumlu bir şekilde değerlendirmek ve bu iletişim ortamının insanlarımızın lehine kullanılmasını, faydalanmasını sağlamak için faaliyet ve çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

İlk insandan bugüne, bilimde, teknolojide, haberleşme sektöründe olumlu gelişmelerin kat edildiğini anımsatan Pehlivan, bilginin olduğu gibi değil, çarpıtılarak veya tamamen yanlış bir şekilde yansıtılmasının toplumda farklı problemlere ve hezeyanlara sebebiyet verdiğine dikkati çekti.

Pehlivan, afetlerde doğru bilginin önemini vurgulayarak, "Afetlerle ilgili habercilikte en ufak bir aksama veya yanlış aksettirme yeni felaketlere, yeni afetlere yol açabilmektedir." dedi.

Afet anında bilgi doğru ise umut olacağını ama dezenformasyon niteliği taşıyorsa, bunun da yeni felakete yol açabileceğini ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bilgi hızlı ise hayat kurtarabilir ama gene gerçek dışı ve saptırılmış ise başka hayatların zarar görmesine maalesef sebebiyet verebilir. İnsani ise iyileştirir, iyileştirebilir ama insani değerlerin gereğinden fazla dramatize edilmesi yaraları derinleştirebilir. O yüzden afet anında afeti yaşayanların hukukunun korunması, onların içinde bulundukları haleti ruha saygı gösterilmesi ve olaylar yansıtılırken bulunulan ortamdaki gelişmelerin olduğu gibi yansıtılması gayreti içindeyken, orada çalışanlara mani olunmaması, tam tersi yardımcı olunması hususları çok önemli."

"Depremle ilgili yapılan paylaşım 150 milyonu bulmuştur"

Pehlivan, 6 Şubat depremlerinde habercilik sektörünün temsilcilerinin de güzel vazifeler yaptığını hatırlatarak, bu konuda duyarlılık gösteren ve vazifesini hakkıyla yapanlara teşekkür etti.

Bununla birlikte dezenformasyon niteliği taşıyan pek çok yayın ve paylaşımın da olduğuna dikkati çeken Pehlivan, "Sadece 6 Şubat'ın ilk günlerinden o ayın sonuna kadar, 27 Şubat'a kadar, 6 Şubat'la ilgili, depremle ilgili yapılan paylaşım sayısı yaklaşık 150 milyonu bulmuştur. Denilebilir ki 'Bu paylaşım yapılması sakıncalı mı?' Elbette ki olduğu gibi objektif bir şekilde yapılanlar kesinlikle sakıncalı değil ama bununla birlikte dezenformasyon niteliği taşıyan hususlardaki paylaşımlar, idare için ayrıca bir külfet ve vatandaş nezdinde de moral bozucu, tereddütlere mahal veren, yol açan nitelikte olabilmiştir." ifadelerini kullandı.

Afet gibi hayati öneme sahip konunun kendine özgü birtakım inceliklerinin olduğuna değinen Pehlivan, şunları söyledi:

"Bu da münhasıran bir formasyon ve eğitim gerektiriyor. Tabii bunu sağlamak elbette ki okullarımızın, iletişim fakültelerimizin ama aynı zamanda da basın kuruluşlarımızın da sorumlulukları arasındadır. Ne kadar doğru yansıtılırsa ve ne kadar doğru kaynaktan teyit edilirse, sorumlu birimlerden ve işin uzmanlarından bilgiler alınıp bunlar kamuoyuyla paylaşılırsa, işte doğru bilginin hakim olması hususunda da hep birlikte hizmet etmiş oluruz. AFAD olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da basın kuruluşlarımızla yakın temasımızı devam ettireceğiz."

"Afet Haberciliğinde Etik Sorunlar"

Panelde, RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler moderatörlüğünde "Afet Haberciliğinde Etik Sorunlar" başlıklı oturum da düzenlendi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Kayıhan bu oturumda, afet haberciliğinin iyileştirilmesi konusunda yapılan araştırmayla ilgili sunum yaptı.

Kayıhan, "kriz haberciliği" kadar "risk haberciliğinin" de çok önemli olduğunu belirterek, "Çünkü risk haberciliği üzerine eğer eğilebilirsek, birtakım krizlerin önüne geçebiliriz ve gerekli önlemleri alabiliriz. Politik odaklı değil, insan odaklı habercilik yapmak önemli. Hızlı, doğru, tarafsız ve net habercilik önemli. Korkuya, abartıya ve paniğe sürüklemeyecek, abartılı içeriklerden uzak durmak, etik ilkelere önem vermek önemli." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar da afet haberciliğinde "mahremiyet" konusunun önemine değinerek, bireylerin değer yargılarına ve mahremiyetine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Medya şirketlerinin "afet habercisi" adı altında ayrı bir birimlerinin olması gerektiğini dile getiren Kocalar, "Çünkü 'afet habercisi' diye nitelendirilecek ekipler daha çok amiyane tabirle çantası sırtında gezecek, arabada her zaman kendi özel eşyalarından tutun da ekipmana kadar her şeyi hazır olan insanlar olacaktır. Bu ekipler seçilirken de en büyük avantajın şu olması lazım, insan psikolojisini yönetmeyi bilen kişilerden oluşması lazım." şeklinde konuştu.

Gazeteci Fuat Kozluklu da meslek hayatındaki tecrübeleri ve tanıklık ettiği olayları aktardı.

Oturumlarda yabancı uzmanlar da söz aldı

İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Bora Bayraktar'ın moderatörlüğündeki "Afet Haberciliğinde Güvenliğin Önemi" başlıklı oturumda ise Vigo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Javier Abuin-Penas, AFAD Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Kubilay Özyurt ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Neval Genç konuşma yapacak.

"Afet Haberciliğinde Teknoloji Kullanımı" oturumun moderatörlüğünü ise Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Gölcü yapacak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Basın Müşaviri Harun Arpacı, Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özkan Avcı ile gazeteci ve sosyal medya yöneticisi Beatriz Nestar Bueno konuşacak.