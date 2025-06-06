AFAD Başkanı Cenevre'deki Küresel Platformda Görüşmelerde Bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın, Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi (UNDRR) tarafından düzenlenen Afet Risk Azaltma Küresel Platformu (GP2025) programlarına katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre Pehlivan, UNDRR tarafından organize edilen GP2025 programlarına katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

Pehlivan, burada UNESCAP Asya ve Pasifik Afet Bilgi Yönetimini Geliştirme Merkezi (APDIM) Direktörü Letizia Rossano, Sudan Cumhuriyeti Ulusal Sivil Koruma Başkanı Korgeneral Osman Atta Mustafa Mohamednor, Malezya Milli Afet İdare Ajansı (NDMA) Genel Müdürü Datuk bin Idrus ve Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi (UNDRR) Başkanı Kamal Kishore ile bir araya geldi.

APDIM Direktörü Rossano ile yapılan görüşmede, AFAD Başkanlığı ve APDIM arasında 22-23 Eylül'de İstanbul'da, sismik risklerin değerlendirilmesi ve iyi uygulama örnekleri konusunda tecrübe paylaşımını amaçlayan bir çalıştay düzenlenmesi kararlaştırılarak, işbirliği protokolü imzalandı.

Heyetler arası gerçekleştirilen görüşmede, afetlere karşı mücadelede planlama, müşterek çalışma ve işbirliğinin önemi vurgulandı.

Sudan heyeti ile yapılan görüşmede ise AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye'nin afet ve acil durum yönetimi konusundaki bilgi, tecrübe, imkan ve kabiliyetleri, Sudan Cumhuriyeti Ulusal Sivil Koruma Başkanlığı ile paylaşıldı.

Sudan ile devam eden işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca, Türkiye ile Sudan Cumhuriyeti arasında afet ve acil durum yönetimi konusunda bir mutabakat zaptı imzalanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

NDMA Genel Müdürü Idrus ile yapılan görüşmede de Türkiye ve Malezya arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Kentsel Arama Kurtarma Eğitimleri kapsamında ortak tatbikat düzenlenmesi konusu başta olmak üzere afet ve acil durum yönetimi ile insani yardım hususlarına ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bu kapsamda 6 Şubat depremlerine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması amacıyla 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Ankara'da eğitim programı düzenlenmesi kararı alındı.

UNDRR Başkanı Kishore ile gerçekleştirilen görüşmede ise Türkiye'nin afet yönetim tecrübelerinin diğer ülkelere aktarılması, AFAD Başkanlığı ile UNDRR arasında devam eden işbirliğinden duyulan memnuniyetin ve işbirliğinin daha ileri seviyelere taşınmasının önemi karşılıklı olarak dile getirildi.

Görüşmede Kishore'nin, Türkiye'nin afet ve acil durum yönetimi alanında yaptığı çalışmalar, uygulamaya geçirdiği projeler ile asrın felaketinin ardından hayata geçirilen afet sonrası iyileştirme çalışmalarını yerinde görmek üzere Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi ve AFAD Başkanlığı ile UNESCAP Asya ve Pasifik Afet Bilgi Yönetimini Geliştirme Merkezi (APDIM) arasında 22-23 Eylül'de İstanbul'da düzenlenmesi planlanan, sismik risklerin değerlendirilmesi ve uygulama örnekleri konusunda tecrübe paylaşımını amaçlayan bir çalıştaya katılması konusunda mutabık kalındı.