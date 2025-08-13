AFAD, Balıkesir'de Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmalarını Başlattı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'deki deprem sonrası iyileştirme planı çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü ve depremden etkilenen bölgelerde konteyner kurulumu yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Balıkesir'de depremden etkilenen alanlarda Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'nın (TASİP) yürütüldüğünü bildirdi.

Başkanlığın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından, devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) etkin müdahale sonucunda tamamlandığı belirtildi.

Bölgede iyileştirme çalışmalarının TASİP kapsamında aralıksız devam ettiği ifade edilen açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte Sındırgı'da koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Merkez mahalleler, Alacaatlı ve Kerpit köylerinde incelemelerde bulunulduğu ve devam eden iyileştirme çalışmaları hakkında vatandaşların bilgilendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremden etkilenen yerleşim alanlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından hasar tespit, defterdarlık ekipleri tarafından ise zarar tespit çalışmalarına devam ediliyor. AFAD ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak üzere uygun alanlar tespit edilerek konteyner kurulumuna hızlıca başlandı."

