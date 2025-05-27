AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu'ya Japonya Nişanı

AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu'ya Japonya Nişanı
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AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu, Türkiye-Japonya ilişkilerinin güçlü örneklerinden biri olarak 'Japonya İmparatorluk Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı' ile ödüllendirildi. Nişan, Mumcu'ya Japonya'nın Ankara Büyükelçisi tarafından takdim edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu'ya "Japonya İmparatorluk Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı" verildi.

Afad'dan yapılan açıklamada, Türkiye ve Japonya arasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik bağının somut örneklerinden biri olarak 11 Mart 2011'de meydana gelen Büyük Doğu Japonya depremine, Türkiye'yi temsilen AFAD Aydın İl Müdürü Mumcu'nun katıldığı ve başarılı çalışmalar ortaya koyduğu belirtildi.

Mumcu'ya, Japonya Devleti adına Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko tarafından, "Japonya İmparatorluk Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı" takdim edildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle 1890 tarihinde yaşanan Ertuğrul Fırkateyni kazası sırasında denizcilerimizin yardımına koşan Kushimoto halkı ve 2011 Van depreminde gönüllü olarak yardıma gelerek ülkemizde hayatını kaybeden Dr. Miyazaki Atsushi'nin şahsında dost Japonya halkına teşekkürlerimizi sunuyor, ülkemizde ve Japonya'da meydana gelen afetlerde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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