AFAD Arama Kurtarma Ekipleri Her An Göreve Hazır

EYLÜL AŞKIN AKÇAY - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, aldıkları eğitim ve yaptıkları sıkı pratikle her an göreve hazır bulunuyor.

Afad arama kurtarma ekiplerinin Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki saha eğitimleri AA ekibi tarafından görüntülendi.

Arama kurtarma köpeklerinin yer aldığı AFAD eğitimlerinde, arama kurtarma personeli teknolojiden de en üst düzeyde yararlanıyor.

Gerçek durum senaryolarına uygun enkaz eğitim alanlarında sürekli pratik yapan ekipler, böylece her an göreve hazır hale geliyor. Bu eğitimler, ekiplerin kurtarma operasyonu sırasında karşılaşabilecekleri zorluklara hazırlıklı olmalarını da sağlıyor.

Arama kurtarma ekiplerinin eğitim süreçleriyle ilgili bilgi veren AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı, personele göreve başladıkları ilk andan itibaren branş eğitimlerinin verildiğini belirtti.

Arama kurtarma personelinin, kentsel arama kurtarma, dağda arama kurtarma, su altı ve su üstü arama kurtarma, arazide kayıp arama, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) eğitimlerine alındığını daha sonra da branşlaştırıldığını ifade eden Muhcı, kentsel arama kurtarmanın ise bütün personelin ortak görev alanı olduğunu söyledi.

"Yeni arama kurtarma personeli alımlarına başladık"

Arama kurtarma ekiplerinin, enkaz eğitim alanlarında sürekli eğitimlerine devam ettiğini dile getiren Muhcı, ekiplerin her an göreve hazır halde bulunmaları gerektiğine dikkati çekti.

Personelin 81 ilde 24 saat görevinin başında olduğunu ve herhangi bir ihbar durumunda olay yerine en kısa sürede intikal ettiğini belirten Muhcı, kapasite artırımıyla ilgili şunları kaydetti:

"Yeni arama kurtarma personeli alımlarına da başladık. Araç-gereç kapasitemizi çok ciddi oranda, yaklaşık iki katına kadar artırıyoruz. Şu anda dünyada arama kurtarma alanında en tecrübeli ekipler AFAD ekipleri. Çünkü dünyanın birçok bölgesinde de bu tecrübe ve deneyimi edindiler."

6 Şubat depremleri

Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir felaket yaşadığını anımsatan Muhcı, "Belki 1000 yılın depremiydi. Dünya üzerinde böyle bir deprem şu anda kayıtlarda yok. Yaklaşık 14 milyonluk coğrafyada 11 ilimizi etkileyen çok şiddetli bir depremdi." dedi.

Depremin haberini alır almaz ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini aktaran Muhcı, "Uzakta bulunan ekiplerimiz uçaklarla, yakın illerdeki ekiplerimiz ise kara yolu vasıtasıyla bölgeye intikal etti. O bölgede çok ciddi yıkımlar meydana geldi, maalesef canlarımızı kaybettik. Ekiplerimiz var güçleriyle görevlerini ifa etti." diye konuştu.

Muhcı, bölgede görev yapan AFAD personelinin fedakarca çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bir canlı çıkartmanın umuduyla ekiplerimiz günlerce görev yaptı. Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle şeyi yaşatmasın. O bölgede görev yapan ekiplerimizle gerçekten gurur duyuyoruz. Enkaz altından binlerce canı çıkarttılar, ailelerine teslim ettiler. Maalesef kayıplarımız da oldu, o kayıpları da ailelerine teslim ettiler."

Muhcı, "AFAD arama kurtarma personelleri ve yetiştirmiş olduğumuz diğer ekipler, kamu kurum kuruluşlarımız olsun, sivil toplum kuruluşlarımız olsun bölgede insanüstü bir gayretle görevlerini ifa etti." diye konuştu.