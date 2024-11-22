Üye Girişi
Haberler

AFAD, Antalya'da Aşırı Yağış Nedeniyle 403 Kişiyi Tahliye Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki aşırı yağışlar nedeniyle AFAD, mahsur kalan 403 kişiyi başarılı bir şekilde tahliye etti. Ekipler, 2 bin 389 personel ve çeşitli araçlarla olumsuz koşullarla mücadelesine devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da aşırı yağış sebebiyle mahsur kalan 403 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya için turuncu kodlu uyarının ardından başlayan aşırı yağışın neden olduğu olumsuzluklara karşı ekiplerin mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Antalya genelinde 2 bin 389 personel görevlendirildi. Çalışmalarda 692 araç, 155 iş makinesi, 6 bot, 71 motopomp ve 40 dalgıç pompa kullanılıyor.

Şu ana kadar 89 ihbar alındı, 403 vatandaş mahsur kaldığı yerlerden tahliye edildi.

Yağışın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru

4 bebeğin ölümünden sorumlu doktorun cevaplamak istemediği soru

 Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

 2 sevgilinin sır ölümü! Vücutlarında dikkat çeken izler var

2 sevgilinin cansız bedeni bir evde bulundu! Vücutlarındaki dikkat çeken izler var
İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekiller için dikkat çeken ifade: Kent uzlaşından zehirlendiler

İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekiller için dikkat çeken ifade
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Al Nassr Al Qadsia CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Qadsia maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Icardi Selin Ciğerci olayı nedir? Kızılcık Şerbeti 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yemekteyiz kim kazandı, kim elendi? Yemekteyiz 22 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? Cuma hangi diziler var? 22 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 22-23 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 22-23 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 22-23 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm tek parça full HD bölüm izle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.