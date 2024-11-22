AFAD, Antalya'da Aşırı Yağış Nedeniyle 403 Kişiyi Tahliye Etti
Antalya'daki aşırı yağışlar nedeniyle AFAD, mahsur kalan 403 kişiyi başarılı bir şekilde tahliye etti. Ekipler, 2 bin 389 personel ve çeşitli araçlarla olumsuz koşullarla mücadelesine devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da aşırı yağış sebebiyle mahsur kalan 403 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya için turuncu kodlu uyarının ardından başlayan aşırı yağışın neden olduğu olumsuzluklara karşı ekiplerin mücadelesi aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda Antalya genelinde 2 bin 389 personel görevlendirildi. Çalışmalarda 692 araç, 155 iş makinesi, 6 bot, 71 motopomp ve 40 dalgıç pompa kullanılıyor.
Şu ana kadar 89 ihbar alındı, 403 vatandaş mahsur kaldığı yerlerden tahliye edildi.
Yağışın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.