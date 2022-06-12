AFAD, Ankara'daki sel dolayısıyla 774 ihbar ulaştığını bildirdi - Haberler

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AFAD, Ankara'daki sel dolayısıyla 774 ihbar ulaştığını bildirdi

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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AFAD, Ankara'daki sel dolayısıyla 774 ihbar ulaştığını bildirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'daki son yağışlar sonrasında itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğüne 774 ihbar ulaştığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Ankara'daki son yağışlar sonrasında itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğüne 774 ihbar ulaştığını duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara'daki yağışların ardından itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğü'ne 774 ihbar ulaştığı belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır." denildi.

Açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki afet grupları, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

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