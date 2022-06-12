AFAD: "İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır" - Haberler

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AFAD: "İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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AFAD: 'İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır'

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Akyurt'ta meydana gelen sel dolayısıyla itfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Akyurt'ta meydana gelen sel dolayısıyla itfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'da meydana gelen son yağışlar sonrasında İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamındaki afet grupları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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