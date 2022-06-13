AFAD: Ankara Altındağ'da 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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AFAD: Ankara Altındağ'da 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.
AFAD: Ankara Altındağ'da 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.
AA / Kemal Karadağ - Güncel