AFAD, Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanda arama-kurtarma eğitimi yaptı Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda suda arama-kurtarma eğitimi düzenlendi. Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda suda arama-kurtarma eğitimi düzenlendi. Yaz aylarında sıklıkla yaşanan suda boğulma olaylarının önlenmesi için çalışmaların yürütüldüğü kentte, AFAD personeli bu tür vakalara hızlı müdahale için çeşitli eğitimlerden geçiriliyor. Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlarda AFAD eğitmenlerince düzenlenen eğitimde, personele suda bot ve dalış aletlerinin kullanımı ile suda arama-kurtarma eğitimi verildi. Eğitim kapsamında, kurum bünyesindeki tüm personel, sulak alanda müdahale botu kullanıp arama faaliyeti gerçekleştirdi. Güncel AA / Hüseyin Yıldız Güncel Haberler

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