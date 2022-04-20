Adana'da deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi verildi - Haberler

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Adana'da deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi verildi

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi verildi

Adana'da vatandaşlara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet Simülasyon Tırı'nda eğitim verildi.

Adana'da vatandaşlara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet Simülasyon Tırı'nda eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, AFAD iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda belediye personeli ve vatandaşlara deprem konusunda teorik ve pratik eğitim aldı.

Tırda, belediye personeli ve vatandaşlarla deprem öncesi ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatıldı.

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AA / Koray Kılıç - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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