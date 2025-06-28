AFAD, 2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı'nı Düzenliyor

AFAD, 2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı'nı Düzenliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 55 ekipten 732 personelin katıldığı '2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı' hakkında bilgiler verdi. Kamp, ortak çalışma anlayışını pekiştirmeyi ve afetlere hazırlık sistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Akredite olmuş 12 binin üzerinde personelimiz var ve genel olarak da kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından yetiştirdiğimiz ekiplerle 130 bin rakamına ulaşmış durumdayız, 70 binin üzerinde de destek AFAD gönüllümüz var." dedi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası'nda, AFAD akreditasyonuna sahip 55 ekipten 732 personelin katıldığı "2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı" düzenleniyor.

Kampta, dragon bot, kürek, rafting yarışlarına katılan ekipler, oryantiring, masa tenisi, voleybol, badminton ve dart etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinlikleri inceleyen Pehlivan, AA muhabirine, kamplarda ulusal düzeyde 25, yerel düzeyde de 23 grubun bulunduğunu söyledi.

Pehlivan, afet anında hizmetlerin yerine getirilmesi için akreditasyon hizmeti sunduklarını dile getirerek, "Afet ve acil durum anlarında hizmet verme standartların belirlenmesi, öğretilmesi, öğrenilmesi ve hakim kılınması, ekipler arasında koordinasyonun sağlanması noktasında akreditasyon sistemimiz ve yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelik çerçevesinde başvuran kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ekiplerini eğitiyoruz, sınava tabi tutuyoruz ve akreditasyonlarını sağlıyoruz. Bugün itibarıyla ülkemiz genelinde 369 ekip ve 12 binin üzerinde üyeyi yetiştirmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 7 bölgede yapacakları kamplarla, birlikte çalışma anlayışını pekiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Pehlivan, "Akredite olmuş 12 binin üzerinde personelimiz var ve genel olarak da kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından yetiştirdiğimiz ekiplerle 130 bin rakamına ulaşmış durumdayız, 70 binin üzerinde de destek AFAD gönüllümüz var. Biz büyük bir aileyiz." diye konuştu.

"Birlikte bu orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz"

Pehlivan, son dönemlerde sıcakların artması, nemin düşmesi ve rüzgarın artmasıyla orman yangınları çıktığını belirterek, yangınları yakından takip ettiklerini söyledi.

AFAD olarak özellikle yerleşim yerlerinin, orman yangınlarından zarar görmemesi konusunda tahliye çalışmaları yaptıklarını ifade eden Pehlivan, bütün kurum ve kuruluşlarla orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

Pehlivan, böyle hassas dönemlerde vatandaşların kurallara çok dikkat etmesi gerektiğini aktararak, yasakların ormanları korumak maksadıyla uygulandığını sözlerine ekledi.

Vali Selçuk Aslan da cennet bir coğrafyaya sahip Topuk Yaylası'na misafir olarak gelen ekiplerden güzel geri dönüşler aldıklarını bildirdi.

Kamp yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Galatasaray, Sara'nın bonservisini belirledi! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak

Sara'nın bonservisi belli oldu! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.