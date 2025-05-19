AFAD, 19 Mayıs Bayramı'nı Özel Video ile Kutladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), hazırladıkları özel video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 19 Mayıs 1919'un bir başlangıç olduğu ayrıca bağımsızlığa, özgürlüğe ve umuda atılan ilk adım olduğu vurgulandı.

Paylaşımda, "Farkındalığı yüksek, daha bilinçli bir gençlik olarak, geçmişten aldığımız ilhamla, geleceğe güvenle ve umutla yürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afad tarafından hazırlanan videoda 2018 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen deprem tatbikatına katılan çocuklar, yıllar sonra kamera karşısına geçti.

Videoda o günün çocukları bugünün gençleri olan öğrencilerin "19 Mayıs" mesajlarına yer verildi.

Videonun sonunda AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da gençlere seslendi:

"Dünün çocukları bugünün gençleri yarınların büyükleri sevgili gençlerimiz, sizler geleceğimizin teminatısınız. Ülkemiz, devletimiz, milletimiz sizlerle çok daha güçlü çok daha umutlu ve yarınlara çok daha güvenle bakmaktadır. AFAD ailemiz adına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı içten en iyi dileklerimle kutluyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."