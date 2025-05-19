AFAD, 19 Mayıs Bayramı'nı Özel Video ile Kutladı

AFAD, 19 Mayıs Bayramı'nı Özel Video ile Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla hazırladığı özel video ile gençlere seslendi. Video, geçmişten bugüne gençlerin önemini vurguladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), hazırladıkları özel video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 19 Mayıs 1919'un bir başlangıç olduğu ayrıca bağımsızlığa, özgürlüğe ve umuda atılan ilk adım olduğu vurgulandı.

Paylaşımda, "Farkındalığı yüksek, daha bilinçli bir gençlik olarak, geçmişten aldığımız ilhamla, geleceğe güvenle ve umutla yürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afad tarafından hazırlanan videoda 2018 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen deprem tatbikatına katılan çocuklar, yıllar sonra kamera karşısına geçti.

Videoda o günün çocukları bugünün gençleri olan öğrencilerin "19 Mayıs" mesajlarına yer verildi.

Videonun sonunda AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da gençlere seslendi:

"Dünün çocukları bugünün gençleri yarınların büyükleri sevgili gençlerimiz, sizler geleceğimizin teminatısınız. Ülkemiz, devletimiz, milletimiz sizlerle çok daha güçlü çok daha umutlu ve yarınlara çok daha güvenle bakmaktadır. AFAD ailemiz adına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı içten en iyi dileklerimle kutluyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final oynardı

Şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanı kurşunlattı

Maskeli tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanını kurşunlattı
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Bak ve 81 ilden gelen gençler Anıtkabir'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.