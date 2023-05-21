Antalya'nın Serik ilçesinde babasından izinsiz aldığı kamyonetle 2 arkadaşını yanına alıp şehir turuna çıkan üç afacan, bir işyerinin duvarına çarptı. Yaşları 13-14 arasında değişen çocukların geçirmiş olduğu kazada, çocuklardan biri yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Afacanların araba sürme sevdası işyerinin duvarında son buldu

Babasının kamyonetini izinsiz alıp 2 arkadaşıyla şehir tutuna çıkan afacan, aracı önce duvara ardından işyerinin penceresine çarptı

Çocuklardan birisi hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde babasından izinsiz aldığı kamyonetle 2 arkadaşını yanına alıp şehir turuna çıkan üç afacan, bir işyerinin duvarına çarptı. Yaşları 13-14 arasında değişen çocukların geçirmiş olduğu kazada, çocuklardan biri yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Belpınar Mahallesi Cuma pazarı içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babasının kamyonetini izinsiz alan bir çocuk, yanına 2 arkadaşını da alıp gezmeye çıktı. Kapalı Pazar yerinden geçerken sürücü çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kamyonet önce işyerinin duvarına ardından pencere kısmına çarparak durabildi. Kaza sonrası şoka giren çocuklar, kendilerini araçtan dışarı attı. Kazada burnundan hafif yaralanan bir çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol için hastaneye kaldırılırken, sürücü ise ifade için polis merkezine götürüldü. Kazayı duyup olay yerine gelen kamyonetin sahibi ise, işyeri sahibinin zararını karşılayacağını söyledi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin bir anda yoldan çıkıp duvara, ardından işyerine çarpması yer aldı. Devamında ise duran araçtan çocukların kendilerini dışarı attığı görüldü.