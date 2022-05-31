Af Örgütü'nden Mısır'da 25 muhalif hakkında verilen hapis cezası kararına eleştiri - Haberler

Uluslararası Af Örgütü, aralarında eski Cumhurbaşkanı adayı Abdulmunim Ebul Futuh'un da olduğu 25 muhalif hakkında verilen hapis cezası kararına tepki gösterdi.

Af Örgütü, resmi Twitter hesabında yaptığı yazılı açıklamada, Kahire mahkemesi tarafından 25 muhalif hakkında nihai ve temyize tabi olmayan verilen uzun hapis cezası kararının esefle karşılandığı vurgulandı.

Alınan kararın "adil olmayan ve siyasallaştırılmış" olarak nitelendiği açıklamada, "aralarında bazılarının 2018'den bu yana tutuklu olan sanıkların, işkence ve kötü muamele dahil olmak üzere birçok ihlale maruz kaldıkları" belirtildi.

Açıklamada, Ebul Futuh'un (70) 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve sağlık hizmetlerinden yoksun bırakıldığı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, tutuklu bulunan bir diğer siyasi sanık Muhammed el-Kassas'ın da 10 yıllık hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.