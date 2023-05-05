Af Örgütü: Adnan'ın ölümü, İsrail'in Filistinli tutuklulara sert muamelesine ışık tutuyor

Uluslararası Af Örgütü, Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın ölümünün, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik sert muamelesine ışık tuttuğu değerlendirmesinde bulundu.

Örgütten yapılan açıklamada, Adnan'ın, İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik keyfi tutuklamalarını ve sert muamelelerini protesto etmek üzere hapishanede sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

Filistinli tutukluların meşru haklarını talep etmek amacıyla sık sık açlık grevine başvurduğuna işaret edilen açıklamada, "Adnan'ın vefatı, Filistinlilerin İsrail'in apartheid rejimine ve taraf tutan askeri yargı sistemine karşı verdikleri mücadelenin ölümcül bedelini hatırlattı." denildi.

İsrail'in 2004 yılından beri 13 kez tutukladığı Adnan'ın İslami Cihad Hareketi'ne mensup olduğu ancak şiddet olaylarına karıştığına dair hakkında hiçbir suçlamanın olmadığı aktarılan açıklamada, Adnan'ın İsrail hapishanelerinde 8 yıl geçirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Adnan'ın ölümünün, İsrail'in Filistinli tutuklulara sert muamelesine ışık tuttuğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Heba Morayef, "Hıdır Adnan, 1992 yılından beri açlık grevi sonucu vefat eden ilk Filistinli tutuklu oldu. İsrail makamları da durumu kritik olduğunda Adnan'ın sivil bir hastanede tedavi görmesini kabul etmedi ve hücrede tek başına ölüm terk etti." görüşünü paylaştı.

Adnan gibi öne çıkan bir tutukluya yönelik muamelenin aslında İsrail makamlarının Filistinlilere karşı daha katı tutumunun dozunu artırdığına işaret eden Morayef, "Bizler de bugün, Hıdır Adnan gibi Filistinli tutuklulara insancıl muamele ve adil yargılama talebinde bulunuyoruz." dedi.

Vefatı üzerinden 24 saatten fazla süre geçmesine rağmen İsrail makamlarının hala Adnan'ın cenazesini ailesine teslim etmediği hatırlatılan açıklamada, İsrail makamlarına, uluslararası insan hakları ve uluslararası hukukun gereği olarak Adnan'ın cenazesini toprağa verilmek üzere ailesine teslim etme çağrısında bulunuldu.

Adnan, 87 gündür açlık grevindeydi

Filistinli Hıdır Adnan, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu.

Filistinli direniş grupları, 44 yaşındaki Adnan'ın 2 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İnsan hakları kuruluşları, Adnan'ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde "kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu" açıklarken İsrail otoriteleri bunu reddetmişti.

Defalarca İsrail'in keyfi tutuklamalarına maruz kalan Adnan, 2004 yılında 25 gün, 2012'de 66 gün, 2015'te 56 gün, 2018'de 58 gün ve 2021'de 25 gün süren açlık grevinde bulunmuştu.