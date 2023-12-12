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Adviye adlı tiyatro oyunu Kadıköy'de sahnelenecek

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Hasan Can Utku'nun kaleme aldığı Adviye adlı tiyatro oyunu, 24 Aralık'ta Kadıköy'de Eylül Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Oyun, 7 Ocak 2024'te de Ara Sahne'de oynanacak. Yönetmenliğini Sabahattin Ozan Aslan'ın üstlendiği oyunda Asena Yıldırım ve Yansı Özçelik Keçebaş rol alacak. Işık tasarımını Eren Gündüzalp, müziklerini Gökçe Selim ve kostüm tasarımını Adem Gezmek yapacak. Oyun, 14 Ocak 2024'te Ankara'da Deli Sanat'ta yeniden sahnelenecek.

"Adviye" adlı tiyatro oyunu, 24 Aralık'ta Kadıköy'de Eylül Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre oyun, 7 Ocak 2024'te de Ara Sahne'de oynayacak.

Hasan Can Utku'nun 2003'te kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Sabahattin Ozan Aslan üstlendi.

Asena Yıldırım ile Yansı Özçelik Keçebaş'ın rol aldığı oyunun ışık tasarımını Eren Gündüzalp, müziklerini Gökçe Selim, kostüm tasarımını ise Adem Gezmek yapıyor.

Oyun, 14 Ocak 2024'te ise Ankara'da Deli Sanat'ta yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA / Güncel

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