ADÜ'de Yörük çalıştayı yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) Yörük çalıştayı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nin konferans salonunda düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, toplumsal ve kültürel özelliklere bilimsel katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Çalıştay oturumlarında Yörük kültürünün geleceği ve korunması için öneriler sunulacak.

Programa Efeler Belediyesi Başkanı Anıl Yetişkin ve Yörük derneklerinin temsilcileri de katıldı.??????????????