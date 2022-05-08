ADÜ'de 'Organ nakli notları değiştirildi' iddiasına soruşturma

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde organ nakli yapan Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ve Doç. Dr. Mahir Kırnap farklı zamanlarda hastaneden istifa etti. ADÜ'den geçmiş dönemde yaptığı ameliyat notlarını isteyen Doç. Dr. Yılmaz, kendisinin ve Doç. Dr. Mahir Kırnap'ın yaptığı ameliyatların hastane hekimlerinden E.B.C. yapmış gibi kayıtlara geçildiği iddiasıyla, konuyu yargıya taşıdı. İddialar üzerine Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde organ nakli yapan Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, 1 yıl önce ADÜ'den istifa ederek özel bir hastanede görev yapmaya başladı. Kendisiyle aynı dönemde organ nakli yapan Doç. Dr. Mahir Kırnap da bir süre önce ADÜ'den istifa etti. İki doktorun istifası üzerine hastanede organ nakli ameliyatları dururken, Bakanlık ADÜ'nün organ nakli ruhsatını askıya aldı.

ADÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş da "Konu ile ilgili ihbar bize ulaşır ulaşmaz soruşturma sürecini başlattık. İnceleme neticesinde iddia edilen suç oluşmuş ise sorumlular hakkında en sert idari yaptırımları devreye alacağız ve hastane yönetimi olarak da konuyu yargıya taşıyacağız. Murat Yılmaz yaklaşık 1 yılı önce buradan ayrıldı. Olay Yılmaz'ın sözlü şikayeti üzerine ortaya çıktı. Şu an için böbrek nakli hastanemizde yapılmıyor. Geçici olarak durduruldu. Soruşturmanın seyrine göre yeniden yapılması için gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.