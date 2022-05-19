Adriyatik Denizi'nde bir römorkörün batması sonucu 5 kişi öldü - Haberler

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Adriyatik Denizi'nde bir römorkörün batması sonucu 5 kişi öldü

AA - Barış Seçkin - Güncel
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Adriyatik Denizi'nde bir römorkörün batması sonucu 5 kişi öldü

Adriyatik Denizi'nde bir nakliye şirketine ait römorkörün batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Adriyatik Denizi'nde bir nakliye şirketine ait römorkörün batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, güneydeki Bari kentinin 50 kilometre açığında uluslararası sular ile Hırvatistan kara sularının olduğu noktada dün gece Ancona merkezli nakliye firması ILMA'ya ait olduğu belirtilen römorkör battı.

Olayda 4'ü İtalyan, 1'i Tunuslu olmak üzere mürettebattan 5 kişi hayatını kaybederken, römorkörün 63 yaşındaki İtalyan kaptanının sağ kurtulduğu bildirildi.

Bari Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gemi kazası ve adam öldürme suçlamasıyla soruşturma başlattı.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Adriyatik Denizi, Hırvatistan, İtalyan, Ancona, Güncel, Haberler

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