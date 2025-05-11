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Adrenalin Tutkunları Falezlerden Atlıyor

Adrenalin Tutkunları Falezlerden Atlıyor
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Antalya'nın Konyaaltı Sahilinde adrenalin tutkunu gençlerin 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptığı tehlikeli atlayışlar izleyenleri hayrete düşürüyor. Geçmişte yaşanan ciddi kazalara rağmen bu tehlikeli eğlence devam ediyor.

30 metrelik falezlerden ölümüne atlayış

Adrenalin tutkunu gençlerin tehlikeli atlayışı

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı Sahilinde adrenalin tutkunu gençlerin 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptıkları tehlikeli atlayış izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde havaların ısınması ile birlikte özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. Konyaaltı Sahilinden yaklaşık 30 metrelik falezler manzarasıyla görenleri büyülerken adrenalin tutkunu gençlerin tehlikeli eğlencesine de sahne oluyor. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize atlayan gençler görenleri hem hayrete düşürüyor, hem de yüreklerini ağzına getiriyor. Geçmiş yıllarda yaşanan ve ölüme varan ciddi sonuçlara neden olan olaylardan ders çıkarmayan bazı gençler şov ve adrenalin uğruna bu atlayışlarını sürdürüyor.

Canını hiçe sayarak kendini boşluğa bıraktı

Bazı gençler denize yakın 5 metrelik kayalık alandan kendilerini boşluğa bırakırken, bir genç ise sahilde denize giren vatandaşların şaşkın bakışları arasında falezlerin yaklaşık 30 metrelik zirve noktasına çıktı. Burada bir süre bekleyen genç ardından canını hiçe sayarak kendini boşluğa bıraktı. Sahilde güneşlenen ve denize giren vatandaşların hayretler içerisindeki bakışları arasında gencin 30 metre yükseklikten kendini sulara bıraktığı anlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Güncel
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