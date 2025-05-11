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Adrenalin Tutkunları Anneler Günü'nde Rafting Keyfi Yaşadı

Adrenalin Tutkunları Anneler Günü'nde Rafting Keyfi Yaşadı
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Hafta sonu tatilini rafting yaparak değerlendiren 150 adrenalin tutkunu, Melen Çayı'nda Anneler Günü sürpriziyle karşılaştı. Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, annelere çiçek vererek bu özel günü kutladı.

Hafta sonu tatilini rafting yaparak değerlendirmek isteyen adrenalin tutkunları Anneler Günü sürpriziyle karşılaştı.

İlçeye bağlı Melen Çayı'nda bulunan rafting tesisleri, maceraseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bölgeye gelen 150 adrenalin tutkunu, son hazırlıkların ardından Rafting İl Temsilciliğinin hazırladığı sürprizle karşılaştı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, Melen Çayı'na indirilmeyi bekleyen botlardan birine binerek ziyaretçilerin Anneler Günü'nü kutlayan bir konuşma yaptı.

Bugünün sıradan bir gün olmadığını dile getiren Tepe, "Bugün Anneler Günü ama bizim için her gün Anneler Günü. Vefakar, cefakar, emektar sevgi ve saygının en iyisini hak eden tüm annelerimizin gününü kutluyorum." diye konuştu.

Tepe'nin konuşmasına alkışlarla destek veren ziyaretçiler arasındaki annelere çiçek verildi.

Etkinliğin sonunda maceraseverler, 16 kilometrelik parkurda rafting yapmanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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