Adrasan'da jandarma ve öğrenciler çevre temizliği yaptı - Haberler

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Adrasan'da jandarma ve öğrenciler çevre temizliği yaptı

AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Adrasan'da jandarma ve öğrenciler çevre temizliği yaptı

Kumluca'ya bağlı Adrasan Mahallesi'nde "1-7 Haziran Çevre Haftası" dolayısıyla jandarma ve öğrenciler tarafından çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Kumluca'ya bağlı Adrasan Mahallesi'nde "1-7 Haziran Çevre Haftası" dolayısıyla jandarma ve öğrenciler tarafından çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Antalya Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi koordinesinde, Jandarma Köpek timi ve Adrasan Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Adrasan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Geri dönüşüm oranlarının artırılacağı, kaynakların sınırsız olmadığı bilinciyle hareket ederek gelecek nesiller olan çocuklara yemyeşil, tertemiz bir dünya bırakmak adına "Sıfır atık" temasıyla Adrasan sahilinde yapılan çevre temizliğinde toplanan çöpler belediye ekiplerine teslim edildi.

Etkinlikte çevre bilincinin geliştirilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması ile su ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla öğrencilere bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturuldu.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

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