ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINDA ADLİYEYE SEVK EDİLEN AVUKATLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Adnan Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu bazı şüphelilerin, örgüt elebaşının emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyerek maddi imkanlarını kontrol ettikleri, bazı müştekiler ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel kişilere baskı kurdukları öğrenildi. Ardından harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 4 avukat gözaltına alındı.

AVUKATLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel