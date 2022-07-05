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Son Dakika | ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre ADNAN Oktar Organize Suç Örgütü'nün firari olarak aranan 2 üyesi ile bunlara yardım ettiği belirlenen 1 örgüt sempatizanı olmak üzere 3 kişi yakalandı.

ADNAN Oktar Organize Suç Örgütü'nün firari olarak aranan 2 üyesi ile bunlara yardım ettiği belirlenen 1 örgüt sempatizanı olmak üzere 3 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün deşifresine yönelik çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, örgüt lideri Adnan Oktar'ın silahlı yakın ekibinde olan, örgütün turnike olarak adlandırılan cinsel sömürü sistemi içerisinde cinsel saldırı eylemleri bulunduğu tespit edilen ve örgüte yönelik 11 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyondan bugüne firari olarak aranan O.Ş ve E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 194 fişek, 10 bin 465 dolar, 310 avro, 4 bin 75 lira ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca firari 2 şüphelinin saklanmasında yardım ettiği belirlenen örgütün sempatizan kadrosunda yer aldığı değerlendirilen P.D. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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