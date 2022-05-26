Adnan Oktar organize suç örgütü davasına 6 Eylül'de yeniden başlanacak - Haberler

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik hükmün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince bozulmasının ardından 215 sanıklı davanın yeniden görülmesine 6 Eylül'de Silivri'de başlanacak.

Aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasından sonra dosya, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Dosyayı inceleyen İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip tutanağı hazırladı.

Buna göre mahkeme heyeti, örgüt elebaşı Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 71 sanığın tahliye taleplerinin reddine, üzerlerine atılı suçlardan tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığına müzekkere yazılarak, suça konu Akkuyu Nükleer Santrali ve Soçi görüşmelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi seviyede, hangi birimler tarafından temsil edildiği, Leila İzmailova isimli bir kişinin Türk veya herhangi bir yabancı devlet heyetinde tercüman olarak bulunup bulunmadığının sorulmasına karar verdi.

Firari sanıklar Ali Kasap, Aydın Kasap, Sibel Yılmaztürk, Dolunay Tezin, Muhammed Kürşat ve Erkan Seyhan hakkında yakalama kararı düzenlenmesini kararlaştıran heyet, bazı kurumlara yazılan yazıların dönüşlerinin beklenmesine hükmetti.

Heyet, bazı sanıklar hakkındaki benzer suçlardan oluşan dava dosyalarının birleştirilmesini, bazı kurumlara yazılan müzekkerelerin cevaplarının beklenilmesini kararlaştırdı.

Araya adli tatil girmesi, iş yoğunluğu ve sanık sayısının çokluğunu dikkate alan heyet, yeniden görülecek davanın ilk duruşmasının 6 Eylül'de Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılmasını karara bağladı.

Ne olmuştu?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.

Söz konusu itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkartılan 61 sanıktan 50'si gözaltına alınmış, dava dosyası ilk derece mahkemesine gönderilmişti.