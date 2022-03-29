Adnan Oktar davasında yakalama kararı üzerine gözaltına alınan 32 sanık adliyeye gönderildi

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar suç örgütü davasında haklarında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alınan 32 sanık, adliyeye gönderildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, Adnan Oktar suç örgütü davasında yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının ardından tahliye edilen 68 sanık hakkında yaptığı ikinci itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince (İstinaf) değerlendirildi.

Daire, 61 sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Bunun üzerine çalışma başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İstanbul'da olduğu belirlenen 52 sanıktan 32'si yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne sevk edildi.