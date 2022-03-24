ADNAN OKTAR DAVASINDA TAHLİYE EDİLEN 68 SANIĞIN TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ - Haberler

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ADNAN OKTAR DAVASINDA TAHLİYE EDİLEN 68 SANIĞIN TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADNAN OKTAR DAVASINDA TAHLİYE EDİLEN 68 SANIĞIN TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazını değerlendiren Daire, sanıkların derhal tutuklanmalarını gerektirir bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tutuklanma talebini reddetti.

NE OLMUŞTU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 215 sanığa beraatten 9 bin 803'er yıl hapse kader değişen oranlarda verdiği  kararı geçtiğimiz günlerde incelemişti. Daire, yerel mahkemenin hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurduğuna kanaat getirerek verilen kararı usulden bozmuştu.

Daire, bozma kararıyla birlikte tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine karar vermişti. Daire Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etmişti. Başsavcılık itirazın gerekçesi olarak tahliye edilen sanıklar hakkında farklı davaların görülmeye devam ettiğini, müştekilerin iradesinin örgüt üyeleri tarafından yıllarca kendilerine verilen örgütsel teklinler sonucu fesada uğratıldığı belirtilmişti. Başsavcılık, 68 sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasını ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Dairesi, Adnan Oktar, İstanbul, Güncel, Haberler

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