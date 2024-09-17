Üye Girişi
Haberler

Adnan Menderes ve Dava Arkadaşları İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yılı dolayısıyla Aydın'da düzenlenen anma etkinliği, Menderes'in doğup büyüdüğü mahalledeki müze önünde lokma hayrıyla gerçekleştirildi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları için idam edilişlerinin 63. yılı nedeniyle Menderes'in Aydın'da doğup büyüdüğü mahallesinde adına yaptırılan müze önünde lokma hayrı yapıldı.

Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli Mahallesi'nin girişine yapılan müzede, merhum Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için anma programı düzenlendi.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin gezilmesinin ardından müzenin kafeteryasında lokma hayrı düzenlendi.

Burada konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının idamının, bir demokrasi ayıbı olduğunu belirterek, "Az önce müzeyi gezerken de özellikle hizmetlerin yapıldığı alanda tüylerimiz diken diken oldu. 10 yıl içerisinde çok önemli hizmetler sığdırmış memleket sevdalısı bir insan." dedi.

Etkinliğin sonunda merhum Başbakan Adnan Menderes'i hayatını anlatan kısa film izletildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

Adnan Menderes Kültür Sanat Menderes Politika Güncel

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki!

Türkiye'den ilk tepki! "Netanyahu savaşı yaymak istiyor"

 Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!

 Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 9 ölü 2800 yaralı

Dünya böylesini ilk kez gördü: 9 ölü 2800 yaralı
Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk Telekom CEO'su kim? Ümit Önal kimdir? Real Madrid Stuttgart maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Stuttgart golleri kim attı, canlı maç anlatımı! MasterChef eleme adayları kim? 17 Eylül Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Real Madrid Stuttgart maçında Arda oynuyor mu? Şampiyonlar Ligi Arda Güler ilk 11'de mi? Beyrut nerede? Lübnan'ın başkenti Beyrut haritası konumu nedir? Juventus PSV maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Juventus PSV geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli? MasterChef iç pilavı tarifi! En güzel iç pilavı tarifi! İç pilavı tarifi nasıl yapılır? İç pilavı için malzemeler! Kanlı ay tutulması ne zaman? Süper Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Galatasaray Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Gaziantep geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });