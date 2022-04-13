Adnan Menderes Köprüsünde yürüyen merdivenler bakıma alındı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde üst geçitlerdeki yürüyen merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Periyodik bakım kapsamı dışında, İzmit Adnan Menderes Yaya Üst Geçidinin kuzey tarafında bulunan yürüyen merdivenler, mekanik aksamların bir kısmının değişimi yapılacağından 3 gün boyunca kullanıma kapalı kalacak.

KENT GENELİNDE DÜZENLİ BAKIM

Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyen merdiven ve asansörleri kullanabilmesi amacıyla Kocaeli genelindeki bütün ilçelerde yürüyen merdivenlerin periyodik bakımlarını yapıyor. Aylık periyodik bakımların yanı sıra yürüyen merdiven ve asansörlerde çıkabilecek arızalara da müdahale ve onarım hizmeti ekiplerce yürütülüyor. Böylece tüm yürüyen merdiven ve asansörlerin hizmet kalitesi artırılıyor.

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