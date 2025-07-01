Adnan Doğan Solhan Kaymakamlığına Atandı

Adnan Doğan Solhan Kaymakamlığına Atandı
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Bingöl'ün Solhan Kaymakamlığına atanan Adnan Doğan, görevine başladı. Kaymakamlık binası önünde kurum personelleri tarafından karşılanan Doğan, makamında ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bingöl'ün Solhan Kaymakamlığına atanan Adnan Doğan görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Solhan Kaymakamı olarak atanan Doğan, Kaymakamlık binası önünde kurum personelleri tarafından karşılandı.

Daha sonra makamına geçen Doğan, kurum amirlerinden ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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