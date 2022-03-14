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Adliyeye sevki sırasında firar eden FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Güncel
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adliyeye sevki esnasında 1 Mart'ta firar eden hükümlü, polisin uygulaması sırasında kovalamaca sonucu Maltepe'de yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adliyeye sevki esnasında 1 Mart'ta firar eden hükümlü, polisin uygulaması sırasında kovalamaca sonucu Maltepe'de yakalandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolundaki otobüs durağında uygulama yaptıkları sırada durdurulan dolmuştan inerek kaçan kişiyi kovalamaya başladı.

Yaklaşık bir kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan kişinin, "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu kimlik kontrolünde ortaya çıktı.

İncelemede kimliği belirlenen Mustafa C'nin kapatılan Kimse Yok mu Derneğinin yönetim kurulu üyesi olduğu, 1 Mart'ta adliyeye sevki sırasında görevli polislerden kaçarak firar ettiği anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C. cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevki sırasında firar eden FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA / Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Hisarcık, Maltepe, Mart, Güncel, Haberler

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