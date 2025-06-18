Adliyelerin Aşçıları İzmir'de Yemek Yarışmasında Hünerlerini Sergiledi

Adliyelerin Aşçıları İzmir'de Yemek Yarışmasında Hünerlerini Sergiledi
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Türkiye genelindeki adliyelerde görev yapan aşçılar, İzmir'de düzenlenen yarışmada Ege mutfağına özgü lezzetlerini sunarak mesleki becerilerini geliştirdiler. Dereceye giren aşçılar, jüriye 10 farklı yemek sunarak kıyasıya bir rekabete girdiler.

Ülke genelindeki adliyelerde görev yapan aşçılar, İzmir'de yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi (EÜ) işbirliğinde Çeşme'deki EÜ Turizm Fakültesi kampüsünde "Türkiye Yüzyılı'nda Adalet Çalışanlarının Yetenek Yönetimi" programı düzenlendi.

Ege mutfağı sertifika programı ve yemek yarışmasını içeren 2 günlük etkinlikte çeşitli illerdeki adliyelerde görev yapan 43 aşçı, Ege mutfağına has yemekler hakkında bilgi aldı. Uygulama atölyesinde zeytinyağlı enginar, kabak çiçeği dolması, İzmir köfte, şevketi bostan, çökertme kebabı, deniz börülcesi gibi yemek hazırlayan aşçılar, final etabına kalmak için kıyasıya yarıştı.

Dereceye giren 10 aşçı, 10 farklı yemek hazırladı

Finale kalan 10 aşçının hazırladığı 10 farklı yemek, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdurrahim Taş, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen, akademisyen ve otel mutfak şefinden oluşan jüriye sunuldu.

Jüri, yapılan yemeklerin kokusu, tadı ve sunumlarına bakarak puan verdi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nden Gül Yağız birinci, Konya Adliyesi'nden Hüseyin Özmen ikinci, Karşıyaka Adliyesi'nden Erkan Yaz üçüncü seçildi.

Mesleki gelişime katkı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdurrahim Taş, AA muhabirine personelin mesleki gelişimini önemsediklerini söyledi.

Personelin nitelikli hale getirilmesi için çaba sarf ettiklerini, hizmet içi eğitimler düzenlediklerini kaydeden Taş, "100. yıl etkinlikleri kapsamında 'personelimizin sesi, adaletin nefesi' mottosuyla yola çıktık ve Türkiye'nin Türkiye yüzyılında Adalet Çalışanlarının Yetenek Yönetimi bağlamında da bu faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen de program sayesinde aşçıların Ege Bölgesi'ne özgü yemeklerle tanışma fırsatı bulduğunu belirterek, "Aşçıların mesleki anlamda gelişmeleri için katkıda bulunmuş olduk. Bütün adalet teşkilatımızın personelinin adliyelerimizden aldığı yemek hizmetinin kalitesini de artırmış olduk." diye konuştu.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ise zengin Ege mutfağını adliye aşçılarına aktarabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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