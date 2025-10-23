Adliyede Boşanma Davası İçin Giden Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

İZMİR'de eşi Neşe Keçkin'i (23) boşanma davası açmak için gittiği adliye bahçesinde bıçaklayarak öldüren Alaattin Keçkin'in (25) yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Sanık hakkında 1 ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

Olay, 2 Kasım 2023'te Seferihisar Adliyesi'nde meydana geldi. Eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açmak için adliyeye gitti. Eşinin ardından giden Keçkin, adliye bahçesinde durdurup, barışmak istediğini söyledi. Alaattin Keçkin, barışma teklifini kabul etmeyen eşi Neşe Keçkin'e bıçakla saldırdı. Durumu gören bir polis memuru, olaya müdahale etti. Bu sırada çiftin yakınlarının da olaya dahil olmasıyla arbede yaşandı. Alaattin Keçkin önce polis memurunu elinden, sonra eşini göğsünden bıçakladı, kayınbiraderini de yaraladı.

Ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe Keçkin, kurtarılamadı. Yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Suç aleti ile yakalanan Alaattin Keçkin, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Keçkin, olayın ertesi günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SÜRE TALEBİ KABUL EDİLDİ

Alaattin Keçkin hakkında 'eşi kasten öldürmek', 'görevi yaptırmamak için direnme', '3 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra taraf avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaasını açıklandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın 'eşi kasten öldürme', '2 kez kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2 kez müebbet hapis ve 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı esas hakkında mütalaaya savunma yapmak için süre talep etti. Avukatın talebini kabul eden mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.