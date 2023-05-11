ADLİYE ÖNÜNDEKİ 1'İ ASKER 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA 20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, dün husumetli iki aile arasında, duruşma sonrası çıkan, 1'i asker 5 kişinin yaralandığı, 20 şüphelinin gözaltına alındığı kavganın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişi husumetlisinin vurduğu sopa darbesiyle yere düşerken, bir anda 5 kişinin sopalı ve bıçaklı saldırısına uğruyor. O sırada bir asker de tarafları ayırmaya çalışırken, taraflardan birinin elindeki bıçakla elinden yaralanıyor. Kavga devam ederken, polisin havaya ateş etmesiyle taraflar ayrılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel