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Adliye koridorunda kavga çıktı

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Pendik'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada hayatını kaybeden Senar Bozdemir'in duruşmasında taraflar arasında kavga çıktı. Olayın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

PENDİK'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Senar Bozdemir'in hayatını kaybettiği olayın duruşmasında kavga çıktı. Tarafların adliye koridorundaki kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesinde meydana geldi. 31 Mart 2023 tarihinde Pendik'te meydana gelen bıçaklı kavga sonrasında Senar Bozdemir (37) hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında 3 şüpheli tutuklanmıştı.

ADLİYE KORİDORUNDA YERDE TEKMELENDİ

Cinayetle sonuçlanan alacak verecek meselesi sonrası yapılan soruşturma tamamlandı. Bugün şüpheliler, Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, adliye koridorunda taraflar arasında çıkan arbedede, yere düşen bir kişinin tekmelendiği görülüyor. Polis ve güvenlik görevlileri ise tarafları ayırmaya çalışıyor. Kavga, tarafların sakinleşmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pendik Kavga Güvenlik Şiddet Adliye Cinayet Soruşturma Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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